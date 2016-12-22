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Мариуполец купается с помощью стиральной машины

22.12.2016 10:15
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Мариуполец купается с помощью стиральной машины

Отсутствие воды заставило мужчину греть воду в стиральной машине.

Степан рассказал корреспондентам о том, что он живет по адресу пер. Шевченко 26 и уже 15 дней в его доме нет воды. Компенсирует отсутствие комфортабельных условий мужчина с помощью .... стиральной машины. Степан рассказал, что ходит за водой к соседям, набирает ее ведрами (уже выяснил, что в нее влазит 2,5 литра) заливает в стиральную машину и греет там, включая на 70 - 75 градусов. При этом вода на выходе получается около 50 градусов. Потом включает слив и выпускает воду в ванну. Мужчина говорит, что это единственный выход справляться с ситуацией. “Приспособился так...”, - поясняет он.

В Горводоканале обратившемуся по данному вопросу корреспонденту сказали, что заявки по этому адресу не поступало. Также в учреждении пояснили, что порыв воды в Центральном районе был три дня назад, но уже проблема устранена.

Главный инженер КП "Горводоканал" Игорь Коваль сказал, что завтра в 10:00 специалисты приедут по указанному адресу и будут на месте разбираться с проблемой.

 

Источник: 0629.com.ua.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мытье, стиральная машина
 
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