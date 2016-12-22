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Архив - Донецкая область

СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"

22.12.2016 14:40
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СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал финансирования терроризма, организованный одним из дистрибьюторов продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Правоохранители установили, что руководители коммерческой структуры из Донецкой области, перерегистрированной на территории контролируемой украинскими властями, продолжали поставлять продукты питания в так называемую "ДНР". 

"Дельцы организовали логистику товаров на временно оккупированные террористами территории через Россию. Сотрудники спецслужбы во время обысков в офисах и по месту жительства бизнесменов в Киеве и Донецкой области обнаружили документацию с доказательствами совершения незаконных торговых операций с так называемой "ДНР", - отмечают в ведомстве. 

Оперативники СБ Украины также изъяли 500 тысяч гривен, 20 тысяч долларов США, 15 тысяч евро и банковские карточки, по которым проводились нелегальные сделки. 

Наложен арест на банковские счета коммерческой структуры, на которых находится более 5 миллионов гривен. 

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие. 

 

Источник: ostro.org.



Теги: Донбасс, финансирование, терроризм, СБУ, ДНР
 
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