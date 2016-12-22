- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле 22:15
- Выборов в "ДНР"/"ЛНР" быть не может: сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске было завершающим в 2016 году21:01
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"
Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал финансирования терроризма, организованный одним из дистрибьюторов продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что руководители коммерческой структуры из Донецкой области, перерегистрированной на территории контролируемой украинскими властями, продолжали поставлять продукты питания в так называемую "ДНР".
"Дельцы организовали логистику товаров на временно оккупированные террористами территории через Россию. Сотрудники спецслужбы во время обысков в офисах и по месту жительства бизнесменов в Киеве и Донецкой области обнаружили документацию с доказательствами совершения незаконных торговых операций с так называемой "ДНР", - отмечают в ведомстве.
Оперативники СБ Украины также изъяли 500 тысяч гривен, 20 тысяч долларов США, 15 тысяч евро и банковские карточки, по которым проводились нелегальные сделки.
Наложен арест на банковские счета коммерческой структуры, на которых находится более 5 миллионов гривен.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, финансирование, терроризм, СБУ, ДНР
- В Харькове СБУ «накрыла» центр финансирования террористов
- Янукович срочно возвращается из Японии. Правоохранители переводятся на усиленный вариант несения службы
- СБУ присвоила Донецкой, Луганской областям и Крыму "красный" уровень террористической опасности
- В Мариуполе разоблачили финансистов террористов
- А теперь мы идем к вам! Вслед за Красногоровкой и Марьинкой отлов террористов начался в Авдеевке
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Савченко находится в Германии, а после исключения из делегации ПАСЕ намерена продолжать международные встречи18:10
- Донбасс в Харькове громит Витязь (ВИДЕО)17:48
- Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой17:37
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- Верховная Рада отдала "крымские деньги" на зарплаты шахтерам17:18
- СБУ разоблачила предателя в ВСУ, работавшего на российскую разведку17:10
- Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову17:02
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»