Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

22.12.2016 17:29

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает replyua.net.



По информации Гайя, в плену у противника оказались сразу трое украинских военнослужащих, из которых на сегодняшний день двое уже умерли. Также волонтер рассказал, что украинской стороне не удалось достичь договоренности с террористами относительно обмена, а пророссийские боевики, в свою очередь, не захотели ждать и просто лишили жизни плененных украинских военнослужащих. После того, как было совершено это ужасное преступление, террористы передали фотоизображения военнослужащим ВСУ. Немало из них, увидев жуткие следы нечеловеческих пыток, начали истереть.



Мирослав Гай уверен, что к издевательствам подобного характера могли прибегать исключительно подконтрольные РФ сепаратисты или сами российские военнослужащие, которые не так давно прибыли на территорию оккупированного Донбасса. По убеждению украинских военных, третий боец, оказавшийся в плену, еще жив. Волонтер уверен, что силы АТО приложат максимум усилий для его освобождения.

Источник: replyua.net.