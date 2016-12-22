Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують

22.12.2016 12:10

Бойовиків «ДНР» так налякало поразка на Світлодарськ дузі, що при першій небезпеці вони біжать з передових позицій.

Про це у себе на сторінці в соціальній мережі написав колишній начальник штабу так званого «міністерства оборони» самопроголошеної «ДНР» Ельдар Хасанов, передає Politeka.

Аналізуючи причини поразки на Світлодарськ дузі, Хасанов вказав на численні організаційні провали бойовиків. Після поразки вони опинилися в невигідному стратегічному становищі, що може привести до подальших успіхів ВСУ.

«Після заняття висот противником наші позиції виявилися в низині. Ні поранених вивезти, ні боєприпаси підвезти. За нашим припущенням противник буде намагатися перерізати дорогу Вуглегірськ-Дебальцеве по лінії Лозове-Калинівка», – написав Хасанов.

На його думку, до провалу призвело те, що терористів з досвідом бойових дій прибирають з підрозділів, а їх склад оновився на 80-90%. Все це робиться для того, щоб старі «ополченці» не заважали просувати корупційні схеми.

За його словами, моральний стан бойовиків підірвано – процвітають пияцтво, бійки, корупція і дезертирство. «Багато випадків дезертирства. У зв’язку з цим боєздатність корпусів в жалюгідному стані. Техніка є, а з о/в велика проблема. При першій небезпеці бійці тікають, кидаючи зброю і позиції», – визнав справжній стан справ Хасанов.

Источник: politeka.net.