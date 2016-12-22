Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують

22.12.2016 12:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують

Бойовиків «ДНР» так налякало поразка на Світлодарськ дузі, що при першій небезпеці вони біжать з передових позицій.

Про це у себе на сторінці в соціальній мережі написав колишній начальник штабу так званого «міністерства оборони» самопроголошеної «ДНР» Ельдар Хасанов, передає Politeka.

Аналізуючи причини поразки на Світлодарськ дузі, Хасанов вказав на численні організаційні провали бойовиків. Після поразки вони опинилися в невигідному стратегічному становищі, що може привести до подальших успіхів ВСУ.

«Після заняття висот противником наші позиції виявилися в низині. Ні поранених вивезти, ні боєприпаси підвезти. За нашим припущенням противник буде намагатися перерізати дорогу Вуглегірськ-Дебальцеве по лінії Лозове-Калинівка», – написав Хасанов.

На його думку, до провалу призвело те, що терористів з досвідом бойових дій прибирають з підрозділів, а їх склад оновився на 80-90%. Все це робиться для того, щоб старі «ополченці» не заважали просувати корупційні схеми.

За його словами, моральний стан бойовиків підірвано – процвітають пияцтво, бійки, корупція і дезертирство. «Багато випадків дезертирства. У зв’язку з цим боєздатність корпусів в жалюгідному стані. Техніка є, а з о/в велика проблема. При першій небезпеці бійці тікають, кидаючи зброю і позиції», – визнав справжній стан справ Хасанов.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, паника, дезертир, боевики, Светлодарская дуга
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх