У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі

22.12.2016 08:10

У результаті переговорів у білоруській столиці члени Тристоронньої контактної групи дійшли згоди припинити вогонь на Донбасі, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».



Так, сьогодні, двадцять першого грудня 2016 року, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив пресі, що сторони переговорів та парламентери від так званих "Л/ДНР" домовились встановити режим припинення вогню на Донбасі з двадцять четвертого грудня цього року. Причиною цьому слугує наближення новорічних свят. Кінцевого строку перемир’я сторонами не встановлено, вбачається, що воно має бути «всеосяжним, стійким і безстроковим».



Варто зауважити, що початок цього тижня ознаменувався новим наступом бойовиків на Світлодарській дузі. Внаслідок цього інциденту загинули п’ять українських воїнів, що в штабі АТО назвали найбільшими втратами за останні п’ять місяців. Нагадаємо, попередній режим припинення вогню мав почати діяти з п’ятнадцятого вересня 2016 року. Тим не менш, бойовики не демонстрували бажання його дотримуватись. Відтак, як українські військові, так і терористи так званих "Л/ДНР" взаємно звинувачують одне одного у порушеннях режиму тиші і невиконанні умови про відведення озброєнь.

Источник: replyua.net.