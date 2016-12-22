В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО

22.12.2016 14:02

Строительство жилья для переселенцев должно стартовать в четырех городах Донецкой области в 2017 году. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сказал в ходе коллегии ДонОГА в Краматорске, - сообщает корреспондент "ОстроВа".



«В следующем году мы должны начать строительство жилья для переселенцев в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске и Бахмуте», - сказал губернатор.



Ранее сообщалось, что для переселенцев планируется строительство четырехэтажных домов, возведение которых занимает около полугода.

Источник: ostro.org