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Архив - Донецкая область

В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО

22.12.2016 14:02
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В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО

Строительство жилья для переселенцев должно стартовать в четырех городах Донецкой области в 2017 году. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сказал в ходе коллегии ДонОГА в Краматорске, - сообщает корреспондент "ОстроВа". 

«В следующем году мы должны начать строительство жилья для переселенцев в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске и Бахмуте», - сказал губернатор. 

Ранее сообщалось, что для переселенцев планируется строительство четырехэтажных домов, возведение которых занимает около полугода. 

 

Источник: ostro.org



Теги: Донбасс, строительство, жилье, АТО, переселенцы
 
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