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ВСУ готовы прекратить огонь на Донбассе, — спикер Минобороны

22.12.2016 20:30
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ВСУ готовы прекратить огонь на Донбассе, — спикер Минобороны

Вооруженные силы Украины готовы к выполнению решения трехсторонней контактной группы относительно прекращения огня с полуночи 24 декабря. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Вооруженные силы Украины и в целом силы антитеррористической операции неоднократно демонстрировали готовность к выполнению минских договоренностей. И в дальнейшем ВСУ готовы выполнять мирный план Президента. Вооруженные силы Украины готовы к выполнению очередных решений минской группы», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Контактная группа согласовала новый «режим тишины» на Донбассе.

 

Источник: restoring-donbass.com с сылкой на novosti.dn.ua



Теги: Донбасс, спикер, огонь, ВСУ, Минобороны
 
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