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Боевики вдвое уменьшают цифру украинских заложников
Об этом по итогам скайп-конференции гуманитарной подгруппы по Донбассу написала первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко.
"Они не подтверждают наличие в себя 110 заложников, которых требует освободить СБУ и минская группа, а говорят, что в них содержится вдвое меньше. И требуют от украинской стороны немедленно передать ОРДЛО 700 человек и освободить меньше 50", - написала она.
По ее словам, в списке тех, кого требуют передать боевики - убийцы и другие лица, совершившие самые тяжкие преступления.
"В списке тех, кого подтверждает ОРДЛО, нет многих из тех украинцев, судьбы которых нам известны. Их просто прячут и не дают никакой информации об освобождении", - отметила она.
Как сообщает 112.ua, Геращенко отметила, что РФ не готова сейчас освобождать заложников.
"Ждет новой администрации Трампа, ждет послабление нормандского формата, работает над дискредитацией минских групп, способствует другим дестабилизирующим движениям внутри самой Украины", - подчеркнула она.
Ранее Геращенко заявила, что Украине удалось установить местонахождение 58 пленных украинских граждан, которых незаконно удерживают на Донбассе.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, обмен, Ирина Геращенко, боевики
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