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Численность погибших боевиков в ходе боев на Светлодарской дуге увеличилась
Об этом на своей странице в Facebook сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Согласно сообщению, количество погибших и раненых боевиков возросло из-за отсутствия взаимодействия между передовыми и артиллерийскими подразделениями 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ.
Так, 22 декабря под обстрелы своей артиллерии попал личный состав передового подразделения в районе Светлодарской дуги, что привело к гибели и ранений военнослужащих, находившихся на боевых позициях.
В ГУР отмечают, что из-за этого случая российским оккупационным командованием принято решение о его внеплановую ротацию.
Напомним, 18 декабря в результате боя на Светлодарской дуге погибли 5 украинских военнослужащих. Через несколько дней сообщалось, что боевики пытались прорвать оборону ВСУ на указанном направлении. Вчера глава СНБО Александр Турчинов заявил, что украинская сторона перешла в наступление и заняла новые позиции на Светлодарськой дуге.
21 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, боевики, потери, Светлодарская дуга
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