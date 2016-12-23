Донецкая ВГА утвердила проект бюджета области на 2017 год

23.12.2016 15:39

Как сообщает пресс-служба ведомства, расходы в проекте бюджета определены в сумме, что соответствуют доходам областного бюджета, а именно 8,3 млрд грн, в том числе расходы общего фонда бюджета – 7629,0 млн грн, специального фонда – 699,9 млн грн.

Доходы областного бюджета формируются за счет собственных и закрепленных доходов бюджета в сумме 1,6 млрд грн. и средств субвенций из государственного бюджета в сумме 6,4 млрд грн.

Доходы специального фонда бюджета определены в сумме 350 млн. грн., в том числе поступления в экологический фонд – 257 млн грн. и собственные поступления бюджетных учреждений – 93 млн грн.

"Расходная часть местных бюджетов области учитывает значительный рост социальных стандартов. Без учета средств субвенций из госбюджета на выполнение программ социальной защиты населения, которые передаются в полном объеме бюджетам городов и районов, расходная часть областного бюджета составит 3053,5 млн грн. и увеличится против 2016 года на 22% или на 557 млн. грн., в том числе расходы, осуществляемые за счет собственных и закрепленных доходов областного бюджета – почти на 30% или на 361 млн. грн. и субвенций из госбюджета – на 15% или на 195 млн. грн", - говорится в сообщении.

Расходы областного бюджета остаются социально направленными, в том числе на здравоохранение приходится 42% или 1,3 млрд. грн., на образование, с учетом содержания за счет средств областного бюджета учреждений профессионально–технического образования, расположенных, как на территории районов, так и городов областного значения области – 33% или 1022 млн. грн., содержание учреждений социальной защиты и социального обеспечения – 11% или 322 млн. грн.

В составе указанных средств за счет средств субвенции из государственного бюджета на реализацию государственных программ социальной защиты населения предусмотрено 4,6 млрд грн. В том числе: почти 2,4 млрд грн. предусмотрено на оказание помощи семьям с детьми через бюджеты городов и районов; 2,1 млрд грн. приходится на энергосубвенцию; 59 млн грн. – на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.