Госдеп США дал оценку новому перемирию на Донбассе

В Госдепартаменте США прокомментировали достигнутую на переговорах в Минске договоренность о бессрочном прекращении огня в зоне АТО на Донбассе.

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Госдепа Джон Кирби, передает 112.ua.

Он заявил, что США приветствуют договоренность, достигнутую в Минске, о прекращении огня на время зимних праздников.

Кирби выразил надежду, что перемирие продлится дольше.

Вместе с тем представитель Госдепа указал на недавний всплеск насилия на оккупированном Донбассе, когда боевики атаковали украинских военных, используя при этом тяжелое вооружение, которое запрещено минскими соглашениями.

Кирби выразил сильную обеспокоенность Вашингтона таким развитием событий.

Отметим, в штабе АТО не верят, что боевики будут выполнять достигнутую на переговорах в Минске договоренность о бессрочном прекращении огня в зоне АТО на Донбассе.