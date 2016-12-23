Эдуардо в следующем году не будет выступать за "Шахтер"

23.12.2016 17:17

"Шахтер" не продолжил контракт с Эдуардо и 2017 год "горняки" начнут без хорватского нападающего. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Эдуардо да Силва перешел в "Шахтер" из лондонского "Арсенала" в июле 2010-го. В дебютном сезоне Дуду стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов, его голы помогли "оранжево-черным" обыграть "Арсенал" и "Рому" и выйти в четвертьфинал турнира. Точный удар хорвата принес дончанам победу в финале Кубка Украины – 2011. Всего за первые четыре сезона Эдуардо завоевал с "горняками" девять трофеев.



В сезоне – 2014/15 нападающий выступал за бразильский клуб "Фламенго".



В 2015 году Эдуардо вернулся в "Шахтер" и провел свой самый сильный сезон за "оранжево-черных". На его счету важнейшие голы в плей-офф Лиги Европы, Премьер-лиге и Кубке Украины (18 мячей во всех турнирах). В итоговом голосовании болельщики назвали Эдуардо лучшим игроком сезона – 2015/16.



В общей сложности хорватский форвард провел за "горняков" 173 матча и забил 57 мячей. Он четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.