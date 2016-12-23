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Кремлю интересна Сирия - боевики "ДНР" жалуются на отношение России к "республикам"
Представитель так называемой "ДНР" рассказал о том, что Москва в последнее время потеряла интерес к "народным республикам" Донбасса и Минскому переговорному процессу, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на "Новую газету".
"Высокопоставленные военные советники и гражданские кураторы переброшены на сирийское направление, а у нас тут безнадежная серость", - пожаловался представитель "ДНР".
Он также отметил, что отсутствие долгосрочной повестки "дезориентирует чиновников среднего уровня".
Руководители же заняты подковерной борьбой друг с другом за денежные потоки. Ощущение полного тупика", - отметил собеседник журналистов издания.
С конца 2014 года в регионе наблюдается тяжелое социально-экономическое положение. Россия, единственный "спонсор" непризнанных "республик", в текущем году сократила их финансирование.
Так, бюджетники нескольких городов Донецкой области сообщили, что с ноября 2016 года не получают деньги "из-за урезания бюджета "ДНР"", который напрямую зависит от российских вливаний.
В вопросе Минских переговоров, по мнению боевиков, ситуация также зашла в тупик. Сепаратисты утверждают, что ни один "ключевой вопрос" в текущем году так и не был решен.
Кроме того, ситуацию в "республике" усугубляют постоянные конфликты между "главой "ДНР"" Александром Захарченко и председателем "Верховного Совета" сепаратистов Денисом Пушилиным. Последняя стычка между ними, по словам представителей "ДНР", случилась в начале ноября.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Россия, Донбасс, интервью, Сирия, ДНР, боевики, жалобы
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