Кремлю интересна Сирия - боевики "ДНР" жалуются на отношение России к "республикам"

23.12.2016 18:47

Представитель так называемой "ДНР" рассказал о том, что Москва в последнее время потеряла интерес к "народным республикам" Донбасса и Минскому переговорному процессу, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на "Новую газету".

"Высокопоставленные военные советники и гражданские кураторы переброшены на сирийское направление, а у нас тут безнадежная серость", - пожаловался представитель "ДНР".

Он также отметил, что отсутствие долгосрочной повестки "дезориентирует чиновников среднего уровня".

Руководители же заняты подковерной борьбой друг с другом за денежные потоки. Ощущение полного тупика", - отметил собеседник журналистов издания.

С конца 2014 года в регионе наблюдается тяжелое социально-экономическое положение. Россия, единственный "спонсор" непризнанных "республик", в текущем году сократила их финансирование.

Так, бюджетники нескольких городов Донецкой области сообщили, что с ноября 2016 года не получают деньги "из-за урезания бюджета "ДНР"", который напрямую зависит от российских вливаний.

В вопросе Минских переговоров, по мнению боевиков, ситуация также зашла в тупик. Сепаратисты утверждают, что ни один "ключевой вопрос" в текущем году так и не был решен.

Кроме того, ситуацию в "республике" усугубляют постоянные конфликты между "главой "ДНР"" Александром Захарченко и председателем "Верховного Совета" сепаратистов Денисом Пушилиным. Последняя стычка между ними, по словам представителей "ДНР", случилась в начале ноября.