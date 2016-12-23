- Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался15:40
- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- "Власти ДНР" сообщили о повреждении газопровода, железнодорожного цеха и жилых домов13:27
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге13:17
Лишней продукции на миллион и "откат" за заключенную сделку - СБУ разоблачила чиновников Донецкой железной дороги
Сотрудники СБУ, прокуратуры и руководство филиала "Донецкая железная дорога" разоблачили чиновников предприятия, которые закупили больше продукции, чем было нужно и получили "откат" за заключенную сделку. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.
Правоохранители установили, что должностные лица одного из структурных подразделений "Донецкой железной дороги" во время тендера сознательно закупили продукции больше, чем было нужно. По информации СБУ, за заключенную сделку чиновники получили "откат" от коммерческой структуры. Стоимость надмерно закупленной продукции - более 1 млн грн.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, это не первый случай, когда сотрудников "Донецкой железной дороги" подозревают в нарушениях. Недавно чиновника "Донецкой железной дороги" уличили в хищении средств предприятия. До этого правоохранители разоблачили должностных лиц железнодорожной станции Кондрашевский-Новая "Донецкой железной дороги" на хищении товарных вагонов. Действия нарушителей нанесли госпредприятию ущерб на общую сумму свыше 2,5 млн грн.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, СБУ, растрата, Донецкая железная дорога
- В Донецкой области главному бухгалтеру за растрату дали cемь лет
- Угольные чиновники использовали шахту как копанку
- В СБУ рассказали, как Плотницкий зачищает своих соратников
- СБУ заинтересовалась двумя растратами на Донетчине
- Глава поссовета на Донетчине растратил более 100 тысяч гривен меценатских денег
- Еще один теракт не случится в Мариуполе
- Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался15:40
- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- "Власти ДНР" сообщили о повреждении газопровода, железнодорожного цеха и жилых домов13:27
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге13:17
- Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался15:40
- На Северном полюсе зафиксирована рекордная "жара"15:30
- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)14:03
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- ВОТ И ВСЕ: Трамп считает, что население Крыма “выбрало Россию”
- Готовится показушная блокада Донбасса?