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Лишней продукции на миллион и "откат" за заключенную сделку - СБУ разоблачила чиновников Донецкой железной дороги

23.12.2016 21:56
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Лишней продукции на миллион и "откат" за заключенную сделку - СБУ разоблачила чиновников Донецкой железной дороги

Сотрудники СБУ, прокуратуры и руководство филиала "Донецкая железная дорога" разоблачили чиновников предприятия, которые закупили больше продукции, чем было нужно и получили "откат" за заключенную сделку. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

Правоохранители установили, что должностные лица одного из структурных подразделений "Донецкой железной дороги" во время тендера сознательно закупили продукции больше, чем было нужно. По информации СБУ, за заключенную сделку чиновники получили "откат" от коммерческой структуры. Стоимость надмерно закупленной продукции - более 1 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины.

 Напомним, это не первый случай, когда сотрудников "Донецкой железной дороги" подозревают в нарушениях. Недавно чиновника "Донецкой железной дороги" уличили в хищении средств предприятия. До этого правоохранители разоблачили должностных лиц железнодорожной станции Кондрашевский-Новая "Донецкой железной дороги" на хищении товарных вагонов. Действия нарушителей нанесли госпредприятию ущерб на общую сумму свыше 2,5 млн грн.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, СБУ, растрата, Донецкая железная дорога
 
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