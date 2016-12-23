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Мнение эксперта: боевики на Донбассе не будут соблюдать перемирие дольше суток
Террористы не смогут придерживаться режима тишины во время Новогодних праздников дольше одних суток. Такое мнение выразил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на "Обозревателе".
"Сейчас мы видим, что ситуация в зоне АТО далека от стабильности. Конечно, на это время (с 24 декабря до конца новогодних праздников– ред.) может и уменьшится количество обстрелов, но все равно, думаю, ситуация будет неспокойной. То, что сейчас российские террористические войска ведут обстрелы по всему Донбассу, наталкивает на мысль, что так называемого перемирия не будет", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что исходя из опыта, можно констатировать, что ни одного из перемирий, начиная с июня 2014 года, не закончилось ничем хорошим.
Вместе с тем он добавил, что в сложившейся ситуации можно ожидать "небольшое снижение обстрелов, но не полный режим тишины".
"Потому что российские войска хотят показать свою активность, поскольку такова политика Кремля. Поэтому заявления и желания главарей "ЛНР" и "ДНР" ничего не значат. Последние ничего сами не решают", - заявил Тымчук.
Он также добавил, что во время праздников террористы неконтролируемо ведут обстрелы.
Напомним, 21 декабря во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны договорились о поддержке режима полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.
Фото: https://focus.ua
Теги: Донбасс, перемирие, оценка, Дмитрий Тымчук, боевики
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