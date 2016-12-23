Мнение эксперта: боевики на Донбассе не будут соблюдать перемирие дольше суток

23.12.2016 09:23

Террористы не смогут придерживаться режима тишины во время Новогодних праздников дольше одних суток. Такое мнение выразил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на "Обозревателе".

"Сейчас мы видим, что ситуация в зоне АТО далека от стабильности. Конечно, на это время (с 24 декабря до конца новогодних праздников– ред.) может и уменьшится количество обстрелов, но все равно, думаю, ситуация будет неспокойной. То, что сейчас российские террористические войска ведут обстрелы по всему Донбассу, наталкивает на мысль, что так называемого перемирия не будет", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что исходя из опыта, можно констатировать, что ни одного из перемирий, начиная с июня 2014 года, не закончилось ничем хорошим.

"В каждом из этих "перемирий" российских наемников хватало максимум на один день. Поэтому сейчас нет никаких оснований считать, что в этом году все будет по-другому", - считает Тымчук.

Вместе с тем он добавил, что в сложившейся ситуации можно ожидать "небольшое снижение обстрелов, но не полный режим тишины".

"Потому что российские войска хотят показать свою активность, поскольку такова политика Кремля. Поэтому заявления и желания главарей "ЛНР" и "ДНР" ничего не значат. Последние ничего сами не решают", - заявил Тымчук.

Он также добавил, что во время праздников террористы неконтролируемо ведут обстрелы.

"Это связано с тем, что они там "празднуют", а потом в неадекватном состоянии гатят по нашим бойцам", - резюмировал эксперт.

Напомним, 21 декабря во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны договорились о поддержке режима полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.