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Новости фронта: боевики применили ствольную артиллерию, пытались атаковать позиции АТО в районе Водяного и на Светлодарской дуге
Боевики на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 30 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Огонь велся на всех направлениях, на донецком враг применил ствольную артиллерию.
"На мариупольском со 120-мм и 82-мм минометов они вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино – с вооружения БМП.
Вблизи Водяного боевики атаковали наши позиции, однако после открытия ответного огня отступили.
На донецком направлении из 152-мм артиллерии были обстреляны наши позиции в районе Красного Пахаря. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского, что на Светлодарской дуге.
Из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка и Верхнеторецкое. Со 152-мм артиллерии оккупанты в очередной раз обстреляли Мироновку. Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать", - сказано в сообщении.
На луганском направлении, отмечают в штабе АТО, из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливались Троицкое и Новоалександровка.
За день дважды под огонь попадали населенные пункты.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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