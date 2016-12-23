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Новости фронта: боевики применили ствольную артиллерию, пытались атаковать позиции АТО в районе Водяного и на Светлодарской дуге

23.12.2016 19:11
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Новости фронта: боевики применили ствольную артиллерию, пытались атаковать позиции АТО в районе Водяного и на Светлодарской дуге

Боевики на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 30 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Огонь велся на всех направлениях, на донецком враг применил ствольную артиллерию.

 "На мариупольском со 120-мм и 82-мм минометов они вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино – с вооружения БМП. 

Вблизи Водяного боевики атаковали наши позиции, однако после открытия ответного огня отступили.

На донецком направлении из 152-мм артиллерии были обстреляны наши позиции в районе Красного Пахаря. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского, что на Светлодарской дуге.

Из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка и Верхнеторецкое. Со 152-мм артиллерии оккупанты в очередной раз обстреляли Мироновку. Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать", - сказано в сообщении.

На луганском направлении, отмечают в штабе АТО, из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливались Троицкое и Новоалександровка.

За день дважды под огонь попадали населенные пункты.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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