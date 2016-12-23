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Оккупант Путин заявил, что украинских военных на Донбассе считают оккупантами
Президент России Владимир Путин считает в Донбассе украинскую армию воспринимают как оккупантов. Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции, пишут "Новости Донбасса".
"Хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране, вот о чем нужно думать", — заявил Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста, не "останутся ли русские оккупантами для украинцев" после ухода президента РФ на пенсию.
Также он заявил, что делает все, что все задержанные в ходе конфликта на Донбассе были освобождены.
"Мы делаем все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены", - сказал Путин, дополнив, что выступает за то, чтобы состоялся обмен пленными на Украине по принципу всех на всех.
Также Путин заявил, что готов в будущем подумать над актами амнистии в отношении задержанных украинских граждан.
При этом он отметил, что "нормандский формат" мало эффективен, "но другого механизма нет, и работа в нем будет продолжена".
Фото: donbass.ua/
Теги: Россия, Донбасс, Путин, война, пресс-конференция, военные, оккупанты
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