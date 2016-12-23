Оккупированное Дебальцево попало под обстрел - жители считают это провокацией боевиков

23.12.2016 18:53

Стало известно о вооруженной провокации боевиков самопровозглашенной "ДНР" в оккупированном ими населенном пункте Дебальцево Донецкой области.

На странице сообщества "Дебальцево online" в соцсети "Вконтакте" сообщают, что был совершен обстрел центра города, где должно было состояться праздничное открытие новогодней елки, пишет "Апостроф".

По мнению местных жителей, обстрел был спланирован боевиками для срыва Минских договоренностей. При этом отмечается, что в обстрелах сразу же обвинили украинских военных. О происшествии почти сразу сообщил российский телеканал "Звезда", который входит в структуру Министерства обороны РФ.