Отсутствие воды, мусор на обочинах и грязные туалеты - "Фундация 101" провела мониторинг КПВВ на линии разграничения на Донбассе

23.12.2016 10:41

Санитарное состояние контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного в рамках проекта "Прифронтовая инспекция" общественной организацией "Фундация.101".

Во время мониторинга санитарного состояния контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой области наблюдатели организации не только определяли, в каком количестве, например, имеются туалеты на КПВВ или баки с мусором, но также фиксировали, есть ли вода в специально отведенных для этого резервуарах, насколько чисто в туалетах и в каком состоянии обочины вблизи контрольных пунктов.



Чаще всего мониторы за сентябрь-ноябрь этого года выезжали на КПВВ "Новотроицкое" - 26 раз. Один раз там не было воды, восемь раз на обочине наблюдался мусор . Наибольшее количество "минусов" получили туалеты, которые 22 раза были зафиксированы как "грязные" (85%).

По 25 раз за вышеуказанный период мониторинговые группы "Фундация.101" посещали КПВВ "Марьинка", "Зайцево/Майорск" и "Гнутово".



Наилучшая ситуация с водой и чистыми туалетами, по мнению наблюдателей, сложилась на контрольном пункте "Зайцево/Майорск". Ни разу мониторы не зафиксировали отсутствие воды и загрязнение туалетов. Но вопрос "засоренности обочины" остается открытым, так как во время 14 мониторинговых выездов (56%), обочины возле КПВВ были ощутимо засорены.

На "Марьинке" и "Гнутово" одинаковое количество фиксации неудовлетворительного состояния туалетов - по 12 раз (48% от общего количества выездов на эти контрольные пункты). Но, если на КПВВ "Гнутово" обочины были засорены в 14 случаях (56%), то на КПВВ "Марьинка" - в 21 случае (84%).