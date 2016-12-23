Переселенцам предлагают изучать английский бесплатно

23.12.2016 09:12

Как сообщает посольство США в Украине, языковой курс будет называться "Поиск работы" и продлится чуть менее месяца – с 12 января по 9 февраля будущего года, передает ИА "Вчасно".

"Курс предоставит слушателям информацию, необходимую для успешного поиска работы, а также обеспечит достаточный объем письменной и разговорной практики, - говорится в сообщении. - В итоге слушатели улучшат свои шансы найти работу, расширить круг профессиональных контактов и закончить курс подготовленными к прохождению собеседования с работодателями".

Все слушатели получат сертификаты об окончании курса.

Чтобы записаться на курсы необходимо заполнить анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcDKnFB-BEL_bvFLAI4C2GoFZqzaQCvQi3-gx8q_Smq4vkQ/viewform#start=openform

Заявки принимаются до 3 января включительно.