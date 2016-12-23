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Переселенцам предлагают изучать английский бесплатно
Как сообщает посольство США в Украине, языковой курс будет называться "Поиск работы" и продлится чуть менее месяца – с 12 января по 9 февраля будущего года, передает ИА "Вчасно".
"Курс предоставит слушателям информацию, необходимую для успешного поиска работы, а также обеспечит достаточный объем письменной и разговорной практики, - говорится в сообщении. - В итоге слушатели улучшат свои шансы найти работу, расширить круг профессиональных контактов и закончить курс подготовленными к прохождению собеседования с работодателями".
Все слушатели получат сертификаты об окончании курса.
Чтобы записаться на курсы необходимо заполнить анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcDKnFB-BEL_bvFLAI4C2GoFZqzaQCvQi3-gx8q_Smq4vkQ/viewform#start=openform
Заявки принимаются до 3 января включительно.
Фото: en-umbrella.ru/
Теги: Донбасс, работа, английский, плата, переселенцы, обучение
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- Вчера боевики сосредоточили огонь в основном на донецком направлении, атаки на Светлодарской дуге были остановлены огнем ВСУ07:33
- Госдеп США дал оценку новому перемирию на Донбассе07:29
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