Порошенко надеется. что "режим тишины" на Донбассе станет постоянным

23.12.2016 20:26

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что введение "режима тишины" на Донбассе с 24 декабря приобретет постоянный характер. Об этом сообщает пресс-служба лидера государства.

"Приветствую достижение в рамках Трехсторонней контактной группы, в ответ на мою инициативу, договоренности относительно внедрения дополнительных мероприятий по установлению постоянного и бессрочного режима всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря 2016 года. Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе приобретет постоянный характер", - сказал президент.

По его словам, Украина подтверждает готовность выполнить эту и другие минские договоренности.