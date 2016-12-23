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Поселок Новолуганское перешел под контроль Украины

23.12.2016 19:43
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Поселок Новолуганское перешел под контроль Украины

Населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.

По его словам, украинские военные взяли господствующие высоты  и зашли в населенный пункт. Потерь среди бойцов нет, отмечает комбат.

Вот что написал комбат у себя в facebook:

"Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сходу. Без потерь. Привет сепары...".


Фото: reporter.dn.ua/

Теги: Украина, Донбасс, контроль, населенный пункт, батальон "Донбасс"
 
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