Пресс-конференция Путина, сигнал для украинцев - Кремль свою позицию менять не собирается, конца войне пока не видно

23.12.2016 19:16

Пресс-конференция хозяина Кремля была непохожей на предыдущие: он пытался показать себя партнером Запада и чуть ли не "отцом родным" для украинцев.

Как пишет depo.ua, сегодня Путин выглядел так, словно это его двойник. Немного попугал ядерным оружием, но к этому уже все привыкли. Как и к пустым обещаниям поднять экономику аннексированного Крыма. Обвинил США и Европу в поддержке "государственного переворота" в Украине. И это уже повтор старой песни. Но были и некоторые новые сигналы. Остановимся на нескольких ключевых.

Интересным был месседж о Крыме и нормализации отношений с Украиной: "Я надеюсь и уверен, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной".

Важным компонентом нормализации Путин видит Керченский мост. И это не шутка. Он добавил, что Керченский мост будет важным для коммерческих российско-украинских отношений и гуманитарных связей.

О войне на востоке: "Хорошо бы добиться, чтобы украинскую армию на Донбассе не считали оккупантами". Так он ответил на вопрос украинского журналиста о том, что русские всегда останутся для украинцев оккупантами. Спикер снова прибег к манипуляции в стиле "настамнет". Это для российского потребителя информации.

А вот для украинского Путин дал сигнал: если киевская власть не пойдет на уступки, Украина потеряет "Л-ДНР", а война продлится еще долго. Этот тезис сейчас подхватят "ватные" СМИ, ее в разных форматах будут ретранслировать "оппоблоковцы", Савченко и целая армия пророссийских ботов. На самом деле нужно понимать, что во время оккупации Россией части Донбасса оккупанты проводят массированную обработку местного населения, которому насаждается ненависть ко всему украинскому. Главная задача – превратить местных в патологических украинофобов, и в таком виде спихнуть их Украине.

Следующее высказывание Путина касалось нормандского формата переговоров по Донбассу. "С сожалением должен констатировать, что "нормандский формат" работает вяло, но другого пути нет. Я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена. Без этого ситуация будет деградировать и довольно быстро", - сказал он. Это означает, что переговоры в таком формате дают возможность Кремлю затягивать процесс, заговаривать его и при этом делать вид, что Россия тут ни к чему. В Москве все еще верят в счастливое для себя стечение обстоятельств, когда всякие "фийончики" или "лепенчики" победят на выборах в ряде европейских стран. И тогда можно будет повышать ставки.

К примеру, требовать от них, чтобы давить на Киев в вопросе амнистии боевиков. Недаром же сегодня Путин обвинил Украину в нежелании помиловать и отпустить всех боевиков. Очевидно, в ближайшие дни от российской агентуры в Украине стоит ожидать заявлений типа "надо услышать Путина". На самом же деле за этими заявлениями стоит лишь одно: сделать виноватой в военном противостоянии на Донбассе украинскую власть. С одной стороны Россия прибегает к эскалации войны, с другой – хозяин Кремля говорит о мире, что "пора это все прекращать".

А еще "добрый дядя Вова" зацепил и безвиз для Украины. "Это хорошо". Визы в Европе - это анахронизм, их надо отменять", - сказал он. А еще – "визы дают без права на работу, это означает, что украинцы в ЕС будут работать нелегально. Значит, они не будут социально защищенными, будет жесткая эксплуатация. Если уж разрешать въезд, то с правом на работу". Еще немного и объявит себя "отцом" украинского безвиза.

Единственный вывод из всего того, что говорил сегодня Путин - Кремль менять свою позицию не собирается, там и дальше надеются на две вещи – приход к власти в странах ЕС лояльных политиков и подрывную деятельность внутри Украины кремлевской агентуры. Стратегии у Путина нет, но есть тактические ходы, которые варьируются в зависимости от мировой конъюнктуры. И нам от этого не легче. А, даже, если кому-то показалось, что сегодня вещал не сам Путин, а ФСБ подменила его "дедушкой-миротворцем", то это лишь обман зрения и слуха.

Есть и другой скрытый смысл этого спича. "Путин-миротворец" должен сыграть на мировоззрении украинской ваты, которая до сих пор верит, что Россия не является агрессором. И, соответственно, сыграть на руку пророссийским политическим силам в нашей стране, которые играют на лозунгах о прекращении войны и начале диалога с террористами и Россией. Именно эти силы, на фоне слов Путина, могут рассчитывать на поддержку этой ваты на выборах. Является ли это расчетом на внеочередные парламентские? Вопрос здесь открытый.



