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Путин назвал нормандский формат неэффективным, но он должен продолжать работать
Президент России Владимир Путин заявил, что нормандский формат "не демонстрирует эффективности", но альтернативы ему нет.
"Я считаю, что работа в этом формате должны быть продолжена. Если утратим этот инструмент, то работа будет деградирована", - заявил он сегодня в ходе пресс-конференции, сообщают российские СМИ.
Также Путин решил выразить поддержку безвизовому режиму для граждан Украины.
"Я вообще считаю, что визы – это анахронизм второй мировой войны. И безвиз для украинцев это будет свидетельством движения в правильном направлении", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 ноября в Минске состоялся саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки". На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.
Фото: www.uznayvse.ru/
Теги: Донбасс, Путин, эффективность, нормандский формат
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