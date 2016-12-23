Путин назвал нормандский формат неэффективным, но он должен продолжать работать

Президент России Владимир Путин заявил, что нормандский формат "не демонстрирует эффективности", но альтернативы ему нет.

"Я считаю, что работа в этом формате должны быть продолжена. Если утратим этот инструмент, то работа будет деградирована", - заявил он сегодня в ходе пресс-конференции, сообщают российские СМИ.

Также Путин решил выразить поддержку безвизовому режиму для граждан Украины.

"Я вообще считаю, что визы – это анахронизм второй мировой войны. И безвиз для украинцев это будет свидетельством движения в правильном направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 ноября в Минске состоялся саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки". На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.