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Архив - Донецкая область

Разборки из-за тети - чтобы найти управу на Захарченко, Пушилин ездил в Москву

23.12.2016 19:02
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Разборки из-за тети - чтобы найти управу на Захарченко, Пушилин ездил в Москву

В "ДНР" рассказывают о ссоре между председателем "народного совета ДНР" Денисом Пушилиным и главарем "ДНР" Александром Захарченко. Новость передает dn.depo.ua.

Сообщается, что в окружении близком к "руководству республики" рассказывают о непрекращающихся разборках между главарями боевиков.

"Последний всплеск случился в начале ноября, когда Пушилин вынужден был ехать в Москву за поддержкой, в то время как Захарченко пытался уволить его тетю - "министра информации" Елену Никитину", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сторонники "русского мира" жалуются на равнодушие "российских кураторов".


Фото: donbass.uа

Теги: Донбасс, министр, конфликт, увольнение, ДНР, Пушилин, Захарченко
 
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