Разборки из-за тети - чтобы найти управу на Захарченко, Пушилин ездил в Москву

"Последний всплеск случился в начале ноября, когда Пушилин вынужден был ехать в Москву за поддержкой, в то время как Захарченко пытался уволить его тетю - "министра информации" Елену Никитину", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сторонники "русского мира" жалуются на равнодушие "российских кураторов".