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Российские оккупанты усиливают Углегорское направление - Тымчук

23.12.2016 14:08
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Российские оккупанты усиливают Углегорское направление - Тымчук

Командование оккупантов продолжает наращивать усилия на Углегорском направлении путём усиления передовых подразделений своей «7-й омсбр». Об этом на своей странице в facebooк сообщает координатор группы "информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Во втором эшелоне (за трассой Е50) на участке Углегорск - Булавино идет развертывание подразделений резервной тактической группы российско-террористических войск (2 усиленные мотострелковые роты и одна танковая, всего до 300 чел., при 14 ББМ и 8 танков).

В районе северо-западнее Дебальцево (между Коммунной и Крестом) фиксировалась 6-и орудийная батарея 122-мм гаубиц Д-3030А на позициях, которая в течение суток периодически открывала огонь2, - говорится в сообщении группы "ИС".

Также сообщается, что оккупанты проводят перегруппировку севернее Кадиевки (быв.Стаханов). Между Ирмино и Первомайском фиксировалось в направлении на юг до 10-ти тентованных грузовиков с живой силой на борту, прицепом 2 ед. 120-мм миномётов и 1 ед. 82-мм автоматический 82-мм миномёт, 2 кд. МТ-ЛБ.

 

Фото: news.bigmir.net/

Теги: Донбасс, война, Углегорск, боевики, Тымчук
 
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