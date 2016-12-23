Сегодня на оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь от УВКБ ООН

23.12.2016 10:57

На не подконтрольную Украине территорию на востоке страны в пятницу утром через КПВВ "Новотроицкое" (Донецкая обл.) последовали восемь грузовых автомобилей от регионального представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине (УВКБ ООН). Новость передает interfax.com.ua.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, транспортные средства доставили жителям Донецкой области гигиенические наборы общим весом почти 89 тонн.