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Архив - Донецкая область

Сегодня на оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь от УВКБ ООН

23.12.2016 10:57
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Сегодня на оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь от УВКБ ООН

На не подконтрольную Украине территорию на востоке страны в пятницу утром через КПВВ "Новотроицкое" (Донецкая обл.) последовали восемь грузовых автомобилей от регионального представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине (УВКБ ООН). Новость передает interfax.com.ua.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, транспортные средства доставили жителям Донецкой области гигиенические наборы общим весом почти 89 тонн.


Фото: www.depo.ua/

Теги: Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, КПВВ
 
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