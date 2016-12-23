Главная / Новости / Донецкая область / Сегодня утром боевики безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в районе Водяного
Последние новости раздела
- Численность погибших боевиков в ходе боев на Светлодарской дуге увеличилась13:15
- Сегодня утром боевики безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в районе Водяного13:03
- Жебривский склоняется к "хорватскому сценарию" возвращения оккупированного Донбасса в Украину12:55
- В Ясиноватой из-за обстрелов разрушены четыре дома12:45
- Российские офицеры пытаются установить в "армии ДНР" "сухой закон", боевики недовольны12:32
- Вчера наблюдатели ОБСЕ зафиксировали свыше 1100 взрывов в районе Светлодарска-Дебальцево12:10
- В оккупированном Кировском горит шахта "Комсомолец Донбасса"11:58
- Шахтерам пообещали погасить задолженность по зарплате до Нового года11:46
- Ситуация на блокпостах сегодня, 23 декабря: очереди на всех КПВВ, на "Марьинке" и "Майорске" машины остались с вечера - информация очевидцев11:33
- В Дебальцево появился маньяк, жители в панике11:23
Сегодня утром боевики безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в районе Водяного
23.12.2016 13:03
Боевики утром 23 декабря в районе населенного пункта Водяное Донецкой области попытались атаковать силы АТО.
"К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подступила вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов. Бойцы Вооруженных Сил Украины открыли огонь в ответ, после чего противник отступил", - говорится в сообщении.
В результате один военнослужащий ВСУ получил ранения, потерь нет.
Напомним, в минувшие сутки боевики сосредоточили огонь в основном на Донецком направлении. Всего зафиксировано 22 обстрела, из которых три – по населенному пункту.
Фото: www.unian.net/
Теги: Донбасс, война, ранение, атака, боевики
Читайте также:
- "ДНР" - это гетто", - исповедь "ополченца"
- Из зоны АТО пришли хорошие и плохие новости
- Невеселые новости из зоны АТО
- За минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских бойцов нет, 14 человек получили ранения
- Донбасская горечь: война и дети
- За минувшие сутки в зоне проведения АТО шестеро украинских военных получили ранения
- Численность погибших боевиков в ходе боев на Светлодарской дуге увеличилась13:15
- Сегодня утром боевики безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в районе Водяного13:03
- Жебривский склоняется к "хорватскому сценарию" возвращения оккупированного Донбасса в Украину12:55
- В Ясиноватой из-за обстрелов разрушены четыре дома12:45
- Российские офицеры пытаются установить в "армии ДНР" "сухой закон", боевики недовольны12:32
- Вчера наблюдатели ОБСЕ зафиксировали свыше 1100 взрывов в районе Светлодарска-Дебальцево12:10
- В оккупированном Кировском горит шахта "Комсомолец Донбасса"11:58
- Шахтерам пообещали погасить задолженность по зарплате до Нового года11:46
- Ситуация на блокпостах сегодня, 23 декабря: очереди на всех КПВВ, на "Марьинке" и "Майорске" машины остались с вечера - информация очевидцев11:33
- В Дебальцево появился маньяк, жители в панике11:23
- Численность погибших боевиков в ходе боев на Светлодарской дуге увеличилась13:15
- В Украине может появиться купюра номиналом в 1000 гривен13:06
- Сегодня утром боевики безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в районе Водяного13:03
- Жебривский склоняется к "хорватскому сценарию" возвращения оккупированного Донбасса в Украину12:55
- В Ясиноватой из-за обстрелов разрушены четыре дома12:45
- Российские офицеры пытаются установить в "армии ДНР" "сухой закон", боевики недовольны12:32
- Путин заявил, что отношения России и Украины рано или поздно нормализуются12:17
- Вчера наблюдатели ОБСЕ зафиксировали свыше 1100 взрывов в районе Светлодарска-Дебальцево12:10
- В оккупированном Кировском горит шахта "Комсомолец Донбасса"11:58
- Шахтерам пообещали погасить задолженность по зарплате до Нового года11:46
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта