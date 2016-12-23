Сегодня утром боевики безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в районе Водяного

"К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подступила вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов. Бойцы Вооруженных Сил Украины открыли огонь в ответ, после чего противник отступил", - говорится в сообщении.

В результате один военнослужащий ВСУ получил ранения, потерь нет.

Напомним, в минувшие сутки боевики сосредоточили огонь в основном на Донецком направлении. Всего зафиксировано 22 обстрела, из которых три – по населенному пункту.