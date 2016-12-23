Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сегодня утром боевики безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в районе Водяного

23.12.2016 13:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня утром боевики безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в районе Водяного

Боевики утром 23 декабря в районе населенного пункта Водяное Донецкой области попытались атаковать силы АТО.

Об этом сообщила  на пресс-служба Министерства обороны Украины.

"К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подступила вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов. Бойцы Вооруженных Сил Украины открыли огонь в ответ, после чего противник отступил", - говорится в сообщении.

В результате один военнослужащий ВСУ получил ранения, потерь нет.

Напомним, в минувшие сутки боевики сосредоточили огонь в основном на Донецком направлении. Всего зафиксировано 22 обстрела, из которых три – по населенному пункту.


Фото: www.unian.net/

Теги: Донбасс, война, ранение, атака, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх