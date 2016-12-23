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Архив - Донецкая область

Сегодня в Донецке перекроют движение транспорта по центральным улицам

23.12.2016 10:09
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Сегодня в Донецке перекроют движение транспорта по центральным улицам

В Донецке 23 декабря в связи с открытием городской елки на протяжении шести часов будут перекрыты центральные улицы, сообщает оккупационная администрация города.

Ограничение движения транспорта будет осуществлено по ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. 25 лет РККА и по ул. Постышева — от пр. Театрального до пр. 25 лет РККА. Передвижение транспортом будет ограничено с 14:00 до 20:00.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, движение, елка, транспорт, переаттестация
 
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