Сегодня в Донецке перекроют движение транспорта по центральным улицам

23.12.2016 10:09

В Донецке 23 декабря в связи с открытием городской елки на протяжении шести часов будут перекрыты центральные улицы, сообщает оккупационная администрация города.



Ограничение движения транспорта будет осуществлено по ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. 25 лет РККА и по ул. Постышева — от пр. Театрального до пр. 25 лет РККА. Передвижение транспортом будет ограничено с 14:00 до 20:00.