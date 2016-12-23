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Шахтерам пообещали погасить задолженность по зарплате до Нового года

23.12.2016 11:46
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Шахтерам пообещали погасить задолженность по зарплате до Нового года

Энергетическая система Украины работает в полном режиме, обеспечена всеми необходимыми ресурсами и готова к любым температурным режимам, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает interfax.com.ua.

"Население и промышленность могут спать спокойно", – сказал он на "Часе правительства" в Верховной Раде в пятницу.

Министр также сообщил, что до 1 января 2017 года будут погашены все задолженности перед шахтерами.

"Мы войдем в новый год без долгов в угольной отрасли", – подчеркнул И.Насалик.

Он также отметил, что в следующем году принятыми в бюджетном пакете законами предусмотрен 1 млрд грн на материально-техническое обеспечение шахт с использованием механизма государственных гарантий, 1 млрд грн на компенсацию разницы между ценой угля и себестоимостью его добычи, а также 800 млн грн на реструктуризацию угольной отрасли.

 

Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, министр, зарплата, задолженность, шахтеры, Насалик
 
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