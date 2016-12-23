Ситуация на блокпостах сегодня, 23 декабря: очереди на всех КПВВ, на "Марьинке" и "Майорске" машины остались с вечера - информация очевидцев

23.12.2016 11:33

Как сообщает "Донбасс SOS", КПВВ "Золотое" закрыто, "Станица Луганская" – работает с 8.00 до 17.00.

КПВВ "Гнутово": очень большая очередь из Донецка, более 250 авто. В обратную сторону до 10 авто и 20 пеших.

КПВВ "Новотроицкое": в сторону Донецка более 60 авто и около 100 пассажиров.

По официальной информации от Госпогранслужбы: "Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ "Майорск" находилось 70 авто в сторону не контролируемой территории, на выезд 260 авто. В "Марьинке" на въезд с неконтролируемой территории следовало 250 транспортных средств, а в направлении выезда 170. В "Гнутово" на оформление ожидали 100 на выезд, на въезд 60 авто. А в КПВВ "Новотроицкое" 0 авто на въезд и 100 авто на выезд".

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

"На 9.00, муж стоит на Донецк со вчера, с 12 часов, сейчас 110-ый,а сзади 150 насчитал, дальше не пошел".

"на Новотроицком в Донецк 150 примерно ночевало".

"9.30: около 100 на нуле, на основном где-то 60-80".

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

"На 9.00 очередь из машин в 4 км. Пешей не видно".

"Машины вообще не пропускают. Мама в пешей очереди стоит. Людей очень много".

#Гнутово #Пищевик # Октябрь

"11.00: на Пищевике в сторону Донецка 90-95 машин".

"11.00: из Мариуполя 80 машин".

(Орфография и стилиста авторов сообщений сохранены).