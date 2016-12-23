- Шахтерам пообещали погасить задолженность по зарплате до Нового года11:46
- Ситуация на блокпостах сегодня, 23 декабря: очереди на всех КПВВ, на "Марьинке" и "Майорске" машины остались с вечера - информация очевидцев11:33
- В Дебальцево появился маньяк, жители в панике11:23
- Московский куратор Сурков пообещал, что "ДНР" и "ЛНР" войдут в состав РФ 11:11
- В оккупированное Дебальцево прибыла техника и "свежие" российские военные 11:08
- Сегодня на оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь от УВКБ ООН 10:57
- Отсутствие воды, мусор на обочинах и грязные туалеты - "Фундация 101" провела мониторинг КПВВ на линии разграничения на Донбассе10:41
- Украина откажется от угля из оккупированного Донбасса - Насалик10:31
- Светлодарская дуга: на позициях раненые, огонь боевиков не дает возможности их вынести - журналист10:19
- Сегодня в Донецке перекроют движение транспорта по центральным улицам10:09
Ситуация на блокпостах сегодня, 23 декабря: очереди на всех КПВВ, на "Марьинке" и "Майорске" машины остались с вечера - информация очевидцев
Как сообщает "Донбасс SOS", КПВВ "Золотое" закрыто, "Станица Луганская" – работает с 8.00 до 17.00.
КПВВ "Гнутово": очень большая очередь из Донецка, более 250 авто. В обратную сторону до 10 авто и 20 пеших.
КПВВ "Новотроицкое": в сторону Донецка более 60 авто и около 100 пассажиров.
По официальной информации от Госпогранслужбы: "Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ "Майорск" находилось 70 авто в сторону не контролируемой территории, на выезд 260 авто. В "Марьинке" на въезд с неконтролируемой территории следовало 250 транспортных средств, а в направлении выезда 170. В "Гнутово" на оформление ожидали 100 на выезд, на въезд 60 авто. А в КПВВ "Новотроицкое" 0 авто на въезд и 100 авто на выезд".
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
"На 9.00, муж стоит на Донецк со вчера, с 12 часов, сейчас 110-ый,а сзади 150 насчитал, дальше не пошел".
"на Новотроицком в Донецк 150 примерно ночевало".
"9.30: около 100 на нуле, на основном где-то 60-80".
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
"На 9.00 очередь из машин в 4 км. Пешей не видно".
"Машины вообще не пропускают. Мама в пешей очереди стоит. Людей очень много".
#Гнутово #Пищевик # Октябрь
"11.00: на Пищевике в сторону Донецка 90-95 машин".
"11.00: из Мариуполя 80 машин".
(Орфография и стилиста авторов сообщений сохранены).
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, блокпост, очереди
- О чём не надо забывать народным депутатам, избранным в Донецкой области
- На артемовском направлении активные граждане установили свой блокпост
- На блокпостах по-прежнему огромные пробки
- Краматорський блокпост пройшли не всі
- Боевики без объяснений развернули около ста машин на пункте пропуска
- Ситуация на блокпостах - информация от Госпогранслужбы, "Донбасс SOS"и проезжающих
- Шахтерам пообещали погасить задолженность по зарплате до Нового года11:46
- Ситуация на блокпостах сегодня, 23 декабря: очереди на всех КПВВ, на "Марьинке" и "Майорске" машины остались с вечера - информация очевидцев11:33
- В Дебальцево появился маньяк, жители в панике11:23
- Московский куратор Сурков пообещал, что "ДНР" и "ЛНР" войдут в состав РФ 11:11
- В оккупированное Дебальцево прибыла техника и "свежие" российские военные 11:08
- Сегодня на оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь от УВКБ ООН 10:57
- Отсутствие воды, мусор на обочинах и грязные туалеты - "Фундация 101" провела мониторинг КПВВ на линии разграничения на Донбассе10:41
- Украина откажется от угля из оккупированного Донбасса - Насалик10:31
- Светлодарская дуга: на позициях раненые, огонь боевиков не дает возможности их вынести - журналист10:19
- Сегодня в Донецке перекроют движение транспорта по центральным улицам10:09
- Шахтерам пообещали погасить задолженность по зарплате до Нового года11:46
- Ситуация на блокпостах сегодня, 23 декабря: очереди на всех КПВВ, на "Марьинке" и "Майорске" машины остались с вечера - информация очевидцев11:33
- Веб-сайт Минфина снова не работает11:26
- В Дебальцево появился маньяк, жители в панике11:23
- Московский куратор Сурков пообещал, что "ДНР" и "ЛНР" войдут в состав РФ 11:11
- В оккупированное Дебальцево прибыла техника и "свежие" российские военные 11:08
- Сегодня на оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь от УВКБ ООН 10:57
- Отсутствие воды, мусор на обочинах и грязные туалеты - "Фундация 101" провела мониторинг КПВВ на линии разграничения на Донбассе10:41
- Украина откажется от угля из оккупированного Донбасса - Насалик10:31
- Светлодарская дуга: на позициях раненые, огонь боевиков не дает возможности их вынести - журналист10:19
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта