Спикер Минобороны по вопросам АТО опроверг информацию о гибели пленных, захваченных на Светлодарской дуге

23.12.2016 13:33

Информация о гибели троих украинских военных в плену террористов в Донбассе не соответствует действительности. Об этом ЛІГА.net сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, распространяемое в СМИ и соцсетях сообщение об убийстве боевиками захваченных в плен военных - это искаженная информация о гибели двоих украинских бойцов в зоне АТО, официально обнародованная 21 декабря.

Также Лысенко напомнил, что официально известно об одном бойце АТО, который попал в плен к оккупантам на Светлодарской дуге. В то же время спикер МО не подтвердил и не опроверг информацию о гибели пленного.

Ранее координатор группы Стоп террор Семен Кабакаев в своем Facebook сообщил, что на Светлодарской дуге боевики захватили в плен двоих раненых украинских военных. Вернуть бойцов не удалось - оккупанты не согласились на обмен. Пленных якобы перевезли в оккупированное Дебальцево, где подвергли пыткам, а затем убили. "Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам как подтверждение того, что они - 200-е", - написал Кабакаев.

Также координатор Стоп террора заявил, что еще один военный на Светлодарской дуге якобы пропал без вести. "Мы подали запрос (боевикам - ред.), и оказалось, что, по их данным, он в плену, но подтверждения мы не нашли", - отметил Кабакаев.

По его словам, спустя некоторое время террористы передали этого бойца уже мертвым: на его голове были следы от выстрелов.

Кабакаев также заявил, что сейчас на веб-ресурсах РФ и ОРДЛО якобы распространяются фото и видео пыток украинских военных и их убийства.

22 декабря сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 11 военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге.