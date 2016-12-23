Светлодарская дуга: на позициях раненые, огонь боевиков не дает возможности их вынести - журналист

23.12.2016 10:19

Среди украинских военнослужащих очень много раненых, их всех транспортировали в госпитали Харькова. Некоторых бойцов не смогли оперативно вынести с поля боя, так как оккупанты устроили минувшей ночью жесточайший обстрел позиций АТО на Светлодарской дуге.

Как написал в своем Facebook журналист Андрей Цаплиенко, оккупанты начали жесткий стрелковый бой с 02:00 часов 23 декабря, с позиций не могли долгое время вынести двоих наших военных, получивших осколочные ранения.