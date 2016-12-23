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Светлодарская дуга: на позициях раненые, огонь боевиков не дает возможности их вынести - журналист

23.12.2016 10:19
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Светлодарская дуга: на позициях раненые, огонь боевиков не дает возможности их вынести - журналист
Среди украинских военнослужащих очень много раненых, их всех транспортировали в госпитали Харькова. Некоторых бойцов не смогли оперативно вынести с поля боя, так как оккупанты устроили минувшей ночью жесточайший обстрел позиций АТО на Светлодарской дуге.

Как написал в своем Facebook журналист Андрей Цаплиенко, оккупанты начали жесткий стрелковый бой с 02:00 часов 23 декабря, с позиций не могли долгое время вынести двоих наших военных, получивших осколочные ранения.

"Командир 25-й омпб сообщает о жестком стрелковом бое с 2 часов ночи. Пацанов уже отправляют в Харьков. На позициях еще два осколочных. Пока не могут вывести", - сообщил журналист.

Отметим, что ситуация в районе Светлодарской дуги уже который день остается напряженной. Боевики стирают с лица земли близлежащие поселки, уничтожают своими снарядами дома мирных граждан, находящиеся близко к эпицентру боевых действий.


Фото: www.dsnews.ua/

Теги: Донбасс, бой, журналист, раненые, Светлодарская дуга
 
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