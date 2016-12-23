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Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)

23.12.2016 20:58
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Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)

О текущей обстановке на Светлодарской дуге, потерях наших подразделений и противника за последние дни и важности занятых нами вражеских позиций рассказал непосредственный участник боев — общеизвестный офицер ВСУ с позывным Купол.

Видео  опубликовало «Военное телевидение Украины».


Фото: https://www.facebook.com

Теги: Донбасс, Боинг, военные, ситком, Светлодарская дуга
 
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