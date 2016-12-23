Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)

23.12.2016 20:58

О текущей обстановке на Светлодарской дуге, потерях наших подразделений и противника за последние дни и важности занятых нами вражеских позиций рассказал непосредственный участник боев — общеизвестный офицер ВСУ с позывным Купол.

Видео опубликовало «Военное телевидение Украины».