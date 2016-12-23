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"Такие пытки – точно почерк не местных бандитов" - волонтер о пленных, попавших к боевикам на Светлодарской дуге
Несколько дней назад на Светлодарской дуге возле Дебальцево Донецкой области в плен к боевикам попали три бойца АТО. Смерть двоих подтверждена, судя по следам пыток, это почерк российских наемников. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказал украинский волонтер, руководитель благотворительного фонда Mir&Co Мирослав Гай.
"К сожалению, попали в плен три бойца АТО. Противник потребовал обмена, наши не успели договориться, задержались, а враг задерживаться не стал и… Двоих из трех убили, прислали фото со следами жутких пыток. Даже те, кто давно на войне, вида искалеченных трупов не выдержали, ревели. Такие пытки – точно почерк не местных бандитов. Это сделали либо российские наемники, либо вновь прибывшие солдаты армии РФ. Фото третьего пленного нет, предполагаем, он еще жив, его пытаются вытащить", – сказал Гай.
Он отметил, что жители восточной Украины, воюющие на стороне боевиков, деморализованы и пытаются "всячески спрыгнуть с военных заданий".
"По нашей информации, местное так называемое ополчение тоже шокировано действиями наемников и российских регулярных войск. Они не просто шокированы, а деморализованы: не хотят воевать, пытаются всячески спрыгнуть с военных заданий, потому россияне и стягивают к Светлодарке наемников и солдат регулярной армии РФ", – объяснил Гай.
Волонтер подчеркнул, что резкое обострение на линии фронта и пятые сутки боев на Светлодарской дуге возникло по нескольким причинам.
"Для резкого обострения было несколько причин. Первая: противник проверяет состояние наших укреплений. У нас же демобилизация прошла, враг прощупывает украинскую линию обороны. Вторая причина: в Минске договорились о прекращении огня с 24 декабря, якобы будет очередное перемирие. Сейчас противник старается по максимуму выстрелить все свои запасы. Одна из целей России на Донбассе – утилизация огромного количества снарядов с истекшим сроком годности, оставшихся еще с советских времен. Сегодня в оккупированные районы должен приехать очередной российский "гуманитарный конвой", а на самом деле – опять снаряды", – рассказал Гай.
"Третья причина… Скажу аккуратно: наши ребята на Светлодарке активно улучшают свои тактические преимущества, вот противник и нервничает, проводит отвлекающие удары и атаки на одном направлении и перегруппировки на другом", – подытожил Гай.
Напомним, ситуация на Светлодарской дуге вблизи Дебальцево Донецкой области обострилась 18 декабря 2016 года. "Противник осуществил попытку захватить два опорных пункта в районе населенного пункта Луганское. Подразделения Вооруженных сил Украины приняли бой, во время которого перехватили инициативу, нанесли противнику потери и заставили его отступить", – сообщил начальник Оперативного объединенного штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Сырский.
Вечером 19 декабря волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев сообщил, что на Светлодарской дуге подразделения боевиков и кадровых военных РФ перешли в наступление. 20 декабря в Минобороны сообщили, что украинские военные отбили атаку боевиков.
21 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские военные контратаковали и заняли новые позиции на Светлодарской дуге. По его словам, обстрелы украинских позиций шли непрерывно и с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия. "По количеству снарядов и мин, примененных по нашим позициям в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный "рекорд" – более 800 в сутки", – отметил Турчинов.
22 декабря спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за прошедшие сутки на Светлодарской дуге ранены 11 украинских бойцов, погибших нет.
19 октября 2016 года после встречи "Нормандской четверки" в Берлине президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона настаивает на отводе войск от Дебальцево, поскольку, согласно Минскому меморандуму и Минским соглашениям, эта территория должна быть под контролем Киева.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Россия, Донбасс, война, гибель, пытки, ВСУ, наемники, Светлодарская дуга
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