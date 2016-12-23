"У наших чувствительные потери, укры теснят" - экс-главарь "ДНР" Стрелков описал сегодняшний бой на линии Углегорск-Горловка

23.12.2016 19:36

Один из бывших главарей боевиков так называемой "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал об ожесточенных боях 23 декабря между силами АТО и боевиками в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Об этом он написал на своей странице в соцсети "Вконтакте", сообщает apostrophe.ua.

По данным Гиркина, украинские военные ведут атаку при поддержке артиллерии и бронетехники. Боевики несут "чувствительные потери". Экс-главарь боевиков отмечает, что цель сил АТО - прорваться к Углегорску и перерезать прямое сообщение между Дебальцево и Горловкой.