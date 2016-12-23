- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- "Власти ДНР" сообщили о повреждении газопровода, железнодорожного цеха и жилых домов13:27
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге13:17
- За минувшие сутки один украинский военнослужащий ранен, четверо контужены13:12
Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"
В четверг, 22 декабря, поздно вечером артиллерия сил АТО нанесла ответный удар по пушкарям боевиков к юго-востоку от Горловки. Террористы понесли большие потери. Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", написал на своей странице в Facebook, сообщает glavred.infо
По его данным, удару подвергся "свежий" артиллерийский дивизион, расположенный в районе поселка Каютино, между Углегорском и Енакиево. Теперь морг и городская больница №1 Енакиево ожидают большую партию тел уничтоженных террористов.
"Но "знаковость" данного события прежде всего в том, что даже с 18.12 жители во многом прогнившего ватно-сепарского (моего родного!) Енакиево как-то расслабленно наблюдали за происходящим за Углегорском и под Дебальцево: разве что, принявшие беглую родню из тех мест — напряглись… Для подавляющего большинства это было "там"…", — пишет медик.
"Теперь же, когда факт того, что ВСУ "приблизились" и "достают" почти до города, а, если понадобится — достанут и сам город — стал очевидным, густонаселенные районы Фильтровальной и Блочка, а, в течение суток, надеюсь, и весь город в целом — резво пробуждаются к реалиям: "война, ёпт…" и, что особенно радует, иные, пусть и меньшинство, но стоящее порядка простой ваты, к реалиям: "Украина нас не слила! ", — продолжает Александр
"С Фильтров буквально за час уже потянулись груженые скарбом иномарки: куда подальше на ближайшее время — пока "не успокоится". Хотя, иные орколизуны — готовы уже и не вернуться, если чего…", — добавил он
"И да: сегодня в ГБ1 Енакиево сдох еще 1 орк. Таким образом, с 18.12 в морге только Енакиево минимум 15 вражеских трупов. Показательно, что спецы из Донецка за 3 приезда никого из раненых так и не забрали!", — подытожил "Доктор Смерть".
Фото: lifedon.com.ua/
Теги: Донбасс, Енакиево, Александр Cеров
- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- "Власти ДНР" сообщили о повреждении газопровода, железнодорожного цеха и жилых домов13:27
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге13:17
- За минувшие сутки один украинский военнослужащий ранен, четверо контужены13:12
- На Северном полюсе зафиксирована рекордная "жара"15:30
- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)14:03
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- "Власти ДНР" сообщили о повреждении газопровода, железнодорожного цеха и жилых домов13:27
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- ВОТ И ВСЕ: Трамп считает, что население Крыма “выбрало Россию”
- Готовится показушная блокада Донбасса?