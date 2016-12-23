Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"

23.12.2016 21:29

В четверг, 22 декабря, поздно вечером артиллерия сил АТО нанесла ответный удар по пушкарям боевиков к юго-востоку от Горловки. Террористы понесли большие потери. Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", написал на своей странице в Facebook, сообщает glavred.infо

По его данным, удару подвергся "свежий" артиллерийский дивизион, расположенный в районе поселка Каютино, между Углегорском и Енакиево. Теперь морг и городская больница №1 Енакиево ожидают большую партию тел уничтоженных террористов.

"Но "знаковость" данного события прежде всего в том, что даже с 18.12 жители во многом прогнившего ватно-сепарского (моего родного!) Енакиево как-то расслабленно наблюдали за происходящим за Углегорском и под Дебальцево: разве что, принявшие беглую родню из тех мест — напряглись… Для подавляющего большинства это было "там"…", — пишет медик.

"Теперь же, когда факт того, что ВСУ "приблизились" и "достают" почти до города, а, если понадобится — достанут и сам город — стал очевидным, густонаселенные районы Фильтровальной и Блочка, а, в течение суток, надеюсь, и весь город в целом — резво пробуждаются к реалиям: "война, ёпт…" и, что особенно радует, иные, пусть и меньшинство, но стоящее порядка простой ваты, к реалиям: "Украина нас не слила! ", — продолжает Александр

"С Фильтров буквально за час уже потянулись груженые скарбом иномарки: куда подальше на ближайшее время — пока "не успокоится". Хотя, иные орколизуны — готовы уже и не вернуться, если чего…", — добавил он

"И да: сегодня в ГБ1 Енакиево сдох еще 1 орк. Таким образом, с 18.12 в морге только Енакиево минимум 15 вражеских трупов. Показательно, что спецы из Донецка за 3 приезда никого из раненых так и не забрали!", — подытожил "Доктор Смерть".