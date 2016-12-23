Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украина откажется от угля из оккупированного Донбасса - Насалик

23.12.2016 10:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина откажется от угля из оккупированного Донбасса - Насалик
Украина сможет полностью диверсифицировать поставку угля антрацитовой группы и отказаться от угля из зоны АТО за 3 года. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на итоговой годовой пресс-конференции,  - сообщает "Укринформ".
 
"Мы диверсифицировали поставки угля антрацитовой группы не только на государственных компаниях, но и на частных ДТЭК и "ТехНова". Стратегически мы планируем уменьшать зависимость от антрацита на 30%. И через 3 года полностью отойдем от угля антрацитовой группы из зоны АТО", - сказал И.Насалик.

Фото: rian.com.uа

Теги: Украина, Донбасс, министр, уголь, оккупация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх