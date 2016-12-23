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Украина откажется от угля из оккупированного Донбасса - Насалик
23.12.2016 10:31
Украина сможет полностью диверсифицировать поставку угля антрацитовой группы и отказаться от угля из зоны АТО за 3 года. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на итоговой годовой пресс-конференции, - сообщает "Укринформ".
"Мы диверсифицировали поставки угля антрацитовой группы не только на государственных компаниях, но и на частных ДТЭК и "ТехНова". Стратегически мы планируем уменьшать зависимость от антрацита на 30%. И через 3 года полностью отойдем от угля антрацитовой группы из зоны АТО", - сказал И.Насалик.
Фото: rian.com.uа
Теги: Украина, Донбасс, министр, уголь, оккупация
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