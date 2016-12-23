Украина откажется от угля из оккупированного Донбасса - Насалик

23.12.2016 10:31

Украина сможет полностью диверсифицировать поставку угля антрацитовой группы и отказаться от угля из зоны АТО за 3 года. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на итоговой годовой пресс-конференции, - сообщает "Укринформ".

"Мы диверсифицировали поставки угля антрацитовой группы не только на государственных компаниях, но и на частных ДТЭК и "ТехНова". Стратегически мы планируем уменьшать зависимость от антрацита на 30%. И через 3 года полностью отойдем от угля антрацитовой группы из зоны АТО", - сказал И.Насалик.