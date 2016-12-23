"Умные, трезвые, заслуживающие мое уважение" - Савченко дала характеристику Захарченко и Плотницкому

23.12.2016 07:51

Народный депутат Украины Надежда Савченко, пребывая в Берлине, заступилась за главарей боевиков Донбасса Игоря Плотницкого и Александра Захарченко

Об этом сообщает "Politeka" по информации Facebook журналистки Наталии Фибриг, которая стала свидетелем данного заявления.

"Увидела загнанных, измученных войной людей, которые больше не хотят воевать, умных, трезвых, которые заслуживают мое уважение", — Надя Савченко пробивает на кровавые слезы, какие же Захарченко и Плотницкий свои клевые ребята!", — написала она.

Речь Савченко, по словам Фибриг, снимали также видеооператоры российских телеканалов.

Напомним, Верховная Рада исключила Савченко из состава делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. "За" проголосовали 237 депутатов.

"Савченко уже на свободе, а ее избрание в ПАСЕ вне квот нарушает принцип равенства условий назначения членов постоянной делегации", — пояснил член делегации в ПАСЕ и соратник президента Владимир Арьев решение парламента.