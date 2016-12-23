В Дебальцево появился маньяк, жители в панике

23.12.2016 11:23

В оккупированном Дебальцево Донецкой области жестоко изнасиловали молодую маму. На женщину напал мужчина, вооруженный ножом. Жители города напуганы, так как преступник до сих пор на свободе. Новость передает vchaspik.ua.

Как стало известно, пострадавшей 27 лет, молодая мама.

В будний день, около 18-00, женщина возвращалась с работы из центра в микрорайон Восточный - домой. Гаражный кооператив — обычно днём место людное, с интенсивным движением переходов. Но именно здесь свою жертву настиг неизвестный, вооружённый ножом насильник.

Жители напуганы новостью, ведь этой дорогой каждый день ходят многие из них. К тому же, изнасилование случилось задолго до комендантского часа.

Преступник до сих пор на свободе.