В Ясиноватой из-за обстрелов разрушены четыре дома

23.12.2016 12:45

За прошедшие сутки на окраинах оккупированной Ясиноватой обстрелами повреждено четыре домостроения, сообщают сепаратистские СМИ.

"И.о. главы администрации" города Олег Моргун сообщил: "Украинские силовики вчера днем и вечером вели обстрел села Крутая Балка, в результате прямого попадания два дома сгорело по улице Октябрьская, 3/2 и 12/1. Также поврежден один дом по улице Победы, 15/2".

По его словам, сегодня под обстрел попал поселок Красный Партизан, поврежден один дом по улице Победы, 50. При этом данных о пострадавших нет.