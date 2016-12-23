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В Ясиноватой из-за обстрелов разрушены четыре дома
23.12.2016 12:45
За прошедшие сутки на окраинах оккупированной Ясиноватой обстрелами повреждено четыре домостроения, сообщают сепаратистские СМИ.
"И.о. главы администрации" города Олег Моргун сообщил: "Украинские силовики вчера днем и вечером вели обстрел села Крутая Балка, в результате прямого попадания два дома сгорело по улице Октябрьская, 3/2 и 12/1. Также поврежден один дом по улице Победы, 15/2".
По его словам, сегодня под обстрел попал поселок Красный Партизан, поврежден один дом по улице Победы, 50. При этом данных о пострадавших нет.
Фото: https://divannaya-sotnya.com/
Теги: Донбасс, Ясиноватая, обстрел, повреждения
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