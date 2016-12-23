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Архив - Донецкая область

В оккупированное Дебальцево прибыла техника и "свежие" российские военные

23.12.2016 11:08
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Поступила информация, что вчера в Дебальцево прибыли подразделения ВС РФ. Местные жители утверждают, что такого наплыва оккупантов не видели с момента захвата города зимой 2015, пишет сайт debaltsevo.com.

"Свежие, отдохнувшие. Те, кто с передовой под Светлодарском приезжали, были из других частей. Ростовские, местные. А эти явно новые. В основном, якуты, — рассказал житель Дебальцево. — Военную технику согнали. Танки, БТРы. Говорят, «укропов» косить приехали. На дугу". 



Теги: Россия, Донбасс, Дебальцево, военные, Светлодарская дуга
 
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