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В оккупированное Дебальцево прибыла техника и "свежие" российские военные
23.12.2016 11:08
Поступила информация, что вчера в Дебальцево прибыли подразделения ВС РФ. Местные жители утверждают, что такого наплыва оккупантов не видели с момента захвата города зимой 2015, пишет сайт debaltsevo.com.
"Свежие, отдохнувшие. Те, кто с передовой под Светлодарском приезжали, были из других частей. Ростовские, местные. А эти явно новые. В основном, якуты, — рассказал житель Дебальцево. — Военную технику согнали. Танки, БТРы. Говорят, «укропов» косить приехали. На дугу".
Теги: Россия, Донбасс, Дебальцево, военные, Светлодарская дуга
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