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Архив - Донецкая область

В оккупированном Кировском горит шахта "Комсомолец Донбасса"

23.12.2016 11:58
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В оккупированном Кировском горит шахта "Комсомолец Донбасса"

В городе Кировское (временно неподконтрольная территория Донецкой области), в шахте "Комсомолец Донбасса", на горизонте 810 м произошел пожар.

Об этом информирует “МЧС ДНР“.

Согласно сообщению, в шахте находилось 911 человек, 8 из них – на аварийном участке, которые по свежей струе воздуха были выведены на поверхность. Погибших и пострадавших нет.

Отделениями ГВГСС ведется активное тушение и охлаждение водно-пенным раствором аварийного участка, также организованы работы по восстановлению конвейерной выработки.

Проводится отбор проб рудничной атмосферы, контроль расхода воздуха. Завершена разделка взрывоустойчивой гипсовой перемычки №4.


Фото: https://vk.com/club79006544

Теги: Донбасс, Донецкая область, пожар, шахта "Комсомолец Донбасса"
 
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