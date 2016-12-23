В оккупированном Кировском горит шахта "Комсомолец Донбасса"

23.12.2016 11:58

В городе Кировское (временно неподконтрольная территория Донецкой области), в шахте "Комсомолец Донбасса", на горизонте 810 м произошел пожар.

Об этом информирует “МЧС ДНР“.

Согласно сообщению, в шахте находилось 911 человек, 8 из них – на аварийном участке, которые по свежей струе воздуха были выведены на поверхность. Погибших и пострадавших нет.

Отделениями ГВГСС ведется активное тушение и охлаждение водно-пенным раствором аварийного участка, также организованы работы по восстановлению конвейерной выработки.

Проводится отбор проб рудничной атмосферы, контроль расхода воздуха. Завершена разделка взрывоустойчивой гипсовой перемычки №4.