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В приграничных районах "ДНР" у контрабандистов появились конкуренты из ФСБ РФ
23.12.2016 13:52
Координатор группы "Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в facebooк сообщает , что в окккупированной Амвросиевке и Снежном зафиксировано появление групп граждан РФ, занимающимися организацией контрабандных поставок и нелегального вывоза местных жителей на территорию России.
Деятельность данных групп отличается "демпингованием" цен на контрабандные перевозки, а также связями с пограничниками РФ. В среде местных контрабандистов распространяются слухи, что новоявленные "конкуренты" являются представителями ФСБ РФ.
Фото: progorod.info/
Теги: Россия, Донбасс, граница, ФСБ, Тымчук
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