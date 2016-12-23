В приграничных районах "ДНР" у контрабандистов появились конкуренты из ФСБ РФ

23.12.2016 13:52

Координатор группы "Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в facebooк сообщает , что в окккупированной Амвросиевке и Снежном зафиксировано появление групп граждан РФ, занимающимися организацией контрабандных поставок и нелегального вывоза местных жителей на территорию России.

Деятельность данных групп отличается "демпингованием" цен на контрабандные перевозки, а также связями с пограничниками РФ. В среде местных контрабандистов распространяются слухи, что новоявленные "конкуренты" являются представителями ФСБ РФ.