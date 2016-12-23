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Архив - Донецкая область

Валюта, ГСМ, уголь и другие товары - СБУ обнародовала информацию об огромных объемах контрабанды в зоне АТО

23.12.2016 22:28
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Валюта, ГСМ, уголь и другие товары - СБУ обнародовала информацию об огромных объемах контрабанды в зоне АТО

СБУ сообщает о контрабандных перемещениях через линию разграничения на Донбассе за последние полгода.

По итогам сводных мобильных групп изъято:

15 миллионов 663 тысячи гривен (наличные);
43 миллиона 403 тысячи российских рублей (наличные);
1 миллион 283 тысячи долларов США (наличные);
42 тысячи евро (наличные);
2 литра ртути;
219 предметов старины;
1 миллион 333 тысячи гривен ювелирных изделий;
на 16 миллионов 375 тысяч гривен сигарет;
на 4 миллиона 383 тысячи гривен алкоголя.

277 голов скота;
321 тонну 641 кг мяса и мясопродуктов;
64 тонны 785 кг рыбы и морепродуктов;
154 тонны 286 кг продовольственных товаров;
73 тонны 227 кг овощей и фруктов;
65 тонн 200 кг минеральных удобрений;
170 тонн зерновых;
на 45 миллионов 309 тысяч гривен потребительских товаров.

42 тонны 500 кг угля;
20 тонн ферросплавов;
238 тонн лома черных металлов;
6 тонн 400 кг лома цветных металлов;
20 тонн древесины;
70 тонн горюче-смазочных материалов.

Также правоохранители задержали 1037 легковых автомобилей, 599 микроавтобусов, 340 грузовиков и 2 автобуса.



Фото: https://www.facebook.co

Теги: Донбасс, контрабанда, СБУ, линия разграничения
 
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