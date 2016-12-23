Валюта, ГСМ, уголь и другие товары - СБУ обнародовала информацию об огромных объемах контрабанды в зоне АТО

23.12.2016 22:28

СБУ сообщает о контрабандных перемещениях через линию разграничения на Донбассе за последние полгода.

По итогам сводных мобильных групп изъято:

15 миллионов 663 тысячи гривен (наличные);

43 миллиона 403 тысячи российских рублей (наличные);

1 миллион 283 тысячи долларов США (наличные);

42 тысячи евро (наличные);

2 литра ртути;

219 предметов старины;

1 миллион 333 тысячи гривен ювелирных изделий;

на 16 миллионов 375 тысяч гривен сигарет;

на 4 миллиона 383 тысячи гривен алкоголя.

277 голов скота;

321 тонну 641 кг мяса и мясопродуктов;

64 тонны 785 кг рыбы и морепродуктов;

154 тонны 286 кг продовольственных товаров;

73 тонны 227 кг овощей и фруктов;

65 тонн 200 кг минеральных удобрений;

170 тонн зерновых;

на 45 миллионов 309 тысяч гривен потребительских товаров.

42 тонны 500 кг угля;

20 тонн ферросплавов;

238 тонн лома черных металлов;

6 тонн 400 кг лома цветных металлов;

20 тонн древесины;

70 тонн горюче-смазочных материалов.

Также правоохранители задержали 1037 легковых автомобилей, 599 микроавтобусов, 340 грузовиков и 2 автобуса.



