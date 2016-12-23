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Вчера наблюдатели ОБСЕ зафиксировали свыше 1100 взрывов в районе Светлодарска-Дебальцево
На прошлой неделе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали по меньшей мере 985 взрывов, вызванных огнем из танков, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Подавляющее большинство взрывов — 843 — были зафиксированы в выходные в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска. Об этом заявил во время брифинга в Киеве в четверг первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает inforesist.org.
"Интенсивность этих действий можно понять из того, что наши наблюдатели в подконтрольном правительству Светлодарске наблюдали в воскресенье: только за 6 часов они слышали 700 взрывов, 680 из которых они оценили как выстрелы из артиллерии калибром 122 мм и 20 танковых выстрелов. В расположенном недалеко Дебальцево, которое контролируется так называемой "ДНР", другие наблюдатели ОБСЕ ночью в субботу слышали, по их словам, 12 выстрелов из реактивных систем залпового огня, на следующий день они слышали еще 43 выстрела из РСЗО, а также 1900 взрывов неопределенного происхождения", — заявил Хуг.
По его словам, боевая активность до сих пор не угасает в районе Светлодарска-Дебальцево.
"Только вчера наши наблюдатели там зафиксировали свыше 1100 взрывов. В результате наши патрули были вынуждены отступить немного в некоторых случаях. И в конечном итоге, мы до конца не уверены, что на самом деле там происходит", — заявил Хуг.
Фото: https://inforesist.org
Теги: Донбасс, ОБСЕ, обстрелы, Александр Хуг, Светлодарская дуга
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