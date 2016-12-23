ВСУ установили блокпост на окраине Новолуганского

23.12.2016 21:45

Вооруженные силы Украины сегодня обустроили блокпост на южной окраине села Новолуганское. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это ускорит процедуру пропуск граждан для посещения своих родственников.

Напомним, сегодня сообщалось, что село Новолуганское, расположенное в районе Светлодарськой дуги, перешло под контроль Вооруженных сил Украины.