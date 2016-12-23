Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ВСУ установили блокпост на окраине Новолуганского

23.12.2016 21:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ установили блокпост на окраине Новолуганского

Вооруженные силы Украины сегодня обустроили блокпост на южной окраине села Новолуганское. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это ускорит процедуру пропуск граждан для посещения своих родственников.

 Напомним, сегодня сообщалось, что село Новолуганское, расположенное в районе Светлодарськой дуги, перешло под контроль Вооруженных сил Украины.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, блокпост, ВСУ, Новолуганское
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх