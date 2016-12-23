За 10 месяцев текущего года в Донецкой области число умерших почти в 2 раза превысило число родившихся

23.12.2016 21:17

Численность наличного населения Донецкой области с начала года уменьшилась на более чем 16 тысяч человек. Об этом сообщает Главное управление статистики в регионе.



Численность наличного населения области, по оценке, осуществленной на основании наличных административных данных о государственной регистрации рождения и смерти и изменения места жительства, на 1 ноября 2016 года составила 4248,9 тыс. человек.



"В течение января–октября численность населения уменьшилась на 16,3 тыс. человек (без учета части зоны проведения антитеррористической операции), в том числе вследствие естественного сокращения на 14,2 тыс. человек и на 2,1 тыс. человек – за счет миграционного сокращения", - говорится в сообщении.



В январе–октябре 2016 года в области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) зарегистрировано 16,1 тыс. человек новорожденных и 30,3 тыс. человек умерших.