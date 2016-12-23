За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, трое получили ранения

23.12.2016 13:28

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер МОУ по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибли двое военнослужащих, трое получили ранения", - сказал Лысенко.

По словам Лысенко, оба военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны боевиков: "Авдеевка - один погибший, один ранен. Это в результате обстрела. Луганское - один погибший, два раненых, также в результате обстрела".

Спикер МОУ по вопросам АТО выразил слова соболезнования семьям погибших военных, которые погибли за Украину.