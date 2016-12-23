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Архив - Донецкая область

Завтра в Донбассе должен наступить режим бессрочного перемирия

23.12.2016 15:11
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Завтра в Донбассе должен наступить режим бессрочного перемирия
Трехсторонняя контактная группа в Минске достигла соглашения по установлению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия с 00 часов 24 декабря.

Такую информацию обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"Накануне новогодних и рождественских праздников, по всей линии соприкосновения, согласно решению группы, должен быть введен режим прекращения огня.
Перемирие позволит завершить ремонтные работы для обеспечения теплом, электроэнергией и водой жителей прифронтовых городов и поселков.
В частности, планируется ремонт насосной станции Луганской ТЭС, линии электропередач «Северский Донец-Донбасс», а также трех железнодорожных переездов – одного в районе Бахмутской трассы и двух на окраинах подконтрольной боевикам Горловки", - говорится в сообщении Лысенко.

Фото: hronika.info/

Теги: Донбасс, война, перемирие
 
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