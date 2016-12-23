Завтра в Донбассе должен наступить режим бессрочного перемирия

23.12.2016 15:11

Трехсторонняя контактная группа в Минске достигла соглашения по установлению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия с 00 часов 24 декабря.





Такую информацию обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"Накануне новогодних и рождественских праздников, по всей линии соприкосновения, согласно решению группы, должен быть введен режим прекращения огня.

Перемирие позволит завершить ремонтные работы для обеспечения теплом, электроэнергией и водой жителей прифронтовых городов и поселков.

В частности, планируется ремонт насосной станции Луганской ТЭС, линии электропередач «Северский Донец-Донбасс», а также трех железнодорожных переездов – одного в районе Бахмутской трассы и двух на окраинах подконтрольной боевикам Горловки", - говорится в сообщении Лысенко.